MUĞLA Datça'da alevler 2 dönüm fundalık alanı küle çevirdi - Son Dakika

Datça'da alevler 2 dönüm fundalık alanı küle çevirdi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, fundalık alanda çıkan yangında ilk belirlemelere 2 dönüm alan küle döndü. Alevler, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Datça ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Reşadiye mahallesindeki Uçurtma Tepesi'nde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Fundalık alanda, atılan bir sigara izmariti nedeniyle çıktığı sanılan yangında, alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 8 itfaiye aracı, 4 arazöz, 15 itfaiye eri ve 15 orman işçisi sevk edildi. Alevler, su sıkılarak 30 dakikada, 100 metre ilerdeki arı kovanlarına ulaşmadan söndürüldü. İlk belirlemelere göre 2 dönüm fundalık alan küle döndü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.