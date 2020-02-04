Muğla datça'da badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika
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Muğla datça'da badem ağaçları çiçek açtı

6 saat önce

Datça'da badem ağaçları çiçek açtıMUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 7 ila 9 Şubat arasında düzenlenecek Badem Çiçeği Festivali'ne günler kala, badem ağaçları çiçek açtı.

Datça'da badem ağaçları çiçek açtı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 7 ila 9 Şubat arasında düzenlenecek Badem Çiçeği Festivali'ne günler kala, badem ağaçları çiçek açtı.

Datça'da her yıl ocak ayını ortalarından itibaren açmaya başlayan badem çiçekleri, bu yıl havaların serin ve yağışlı geçmesi nedeniyle, şubat ayının ilk günleriyle birlikte açmaya başladı. Datçalı doğrama ustası 64 yaşındaki Halit Sarı, badem ağaçlarının bu yıl ilk kez bu kadar geç açtığını belirtirken, "Ocak ayının ilk günlerinden itibaren çiçek açan erkenci badem ağaçları bile bu yıl daha yeni çiçek açıyor. Birçok ağaç henüz çiçeklenmedi. Bu yıl ki gecikmenin, havaların serin ve yağışlı geçmesi ve güneşin yüzünü az göstermesinden kaynaklandığını sanıyorum" dedi.

Datça Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan festival, 8 Şubat Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Caddesi'nde düzenlenecek olan yürüyüş kortejiyle başlayacak. Festival boyunca, ilçe merkezinde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Reşadiye, Hızırşah Palamutbükü ve Eski Datça'da çeşitli etkinliklere yer verilecek. Dans ve halk oyunları gösterileriyle konserler düzenlenecek. Festival kapsamında söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca, badem çiçeği fotoğraf yarışması yapılacak.

Muğla datça'da badem ağaçları çiçek açtı

Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:12 Kaynak: DHA
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