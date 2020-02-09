Muğla datça'da badem çiçeği festivali soğuk havaya rağmen tam gaz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla datça'da badem çiçeği festivali soğuk havaya rağmen tam gaz - Son Dakika

Muğla datça'da badem çiçeği festivali soğuk havaya rağmen tam gaz

6 saat önce

Datça'da Badem Çiçeği Festivali soğuk havaya rağmen tam gazMUĞLA'nın Datça İlçesi'nde 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Badem Çiçeği Festivali soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen tüm hızıyla sürüyor.

Datça'da Badem Çiçeği Festivali soğuk havaya rağmen tam gaz

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Badem Çiçeği Festivali soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen tüm hızıyla sürüyor.

Festivalin son günü soğuk havaya rağmen güneşin yüzünü göstermesiyle, festival alanı, yaşlısı gençi yüzlerce kişinin akına uğradı.

Halk oyunları gösterileriyle ısınan izleyiciler, bol bol anı fotoğrafı çektirdi. Badem Çiçeği Festivali anı panosu önü, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. İzmir'den festivale gelen Gökçe Bayındır (21) bir Datça aşığı olduğunu belirtirken, "Datça kış mevsimde de farklı güzel. Bugün biraz soğuk ancak, güneş ve etkinlikler insanı ısıtıyor" dedi.

Datçalı 23 yaşındaki Sena Gül ise Şubat güneşli bir gün de coşku dolu bir festivalin yaşandığını belirtip, "Datça'da bugünlerde denize bile girilir. Ancak bu yıl biraz soğuk geçiyor. Her şeye rağmen eğlence dolu bir festival oluyor" dedi.

Muğla datça'da badem çiçeği festivali soğuk havaya rağmen tam gaz

Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin
Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı Yoğun kar yağışı nedeniyle 33 ilde okullar tatil edildi Son dakika: AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz trafik kazasında yaralandı

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 23:37:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla datça'da badem çiçeği festivali soğuk havaya rağmen tam gaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]