Son Dakika Haberleri: Muğla-datça'da denizde 23 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla-datça'da denizde 23 kaçak göçmen yakalandı

27 dakika önce

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında yasadışı yolardan lastik botla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 23 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında yasadışı yolardan lastik botla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 23 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Datça açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün (çarşamba) saat 02.00 sıralarında, bir lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler lastik botu durdurdu. Bottaki 4'ü kadın, 7'si çocuk 23 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin 20'sinin Suriye, 2'sinin Filistin ve 1'inin Irak uyruklu olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerince Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla-datça'da denizde 23 kaçak göçmen yakalandı

Yunanistan, Muğla, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu otobüsü, yol kenarında cayır cayır yandı
Çiftçi baba, belediyeden "Yapamayız" cevabını alınca kızının okula gidebilmesi için veresiye yol yaptırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:14:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla-datça'da denizde 23 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]