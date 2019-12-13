Muğla datça'da emeklilerden eylem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla datça'da emeklilerden eylem - Son Dakika

Muğla datça'da emeklilerden eylem

6 saat önce

Datça'da emeklilerden eylemMuğla'nın Datça ilçesinde bir grup emekli, 2020 yılı bütçesinden kendilerine daha fazla pay ayrılması talebiyle eylem yaptı.

Datça'da emeklilerden eylem

Muğla'nın Datça ilçesinde bir grup emekli, 2020 yılı bütçesinden kendilerine daha fazla pay ayrılması talebiyle eylem yaptı.

Tüm Emekli-Sen Datça Şubesi tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen eyleme, CHP Datça İlçe Başkanı Aytaç Kurt ve yaklaşık 30 kişilik bir grup katıldı. 'Sermayeye değil, emekliye bütçe', 'Parasız eğitim parasız sağlık', 'Sefalete teslim olmayacağız' sloganları atan emekliler adına, Tüm Emekli-Sen Datça Şube Başkanı Hüseyin Sarıtaş tarafından okunan basın açıklamasında, 2020 yılı bütçesinin emekliler için yoksulluk bütçesi olduğu öne sürüldü. 2020 yılı bütçesinden ve siyasi iktidardan taleplerin de dile getirildiği basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi

En az emekli maaşı, asgari ücret düzeyinde olmalı. Emeklilere her yıl için emekli aylıkları tutarında 4 ikramiye verilmeli. Emekliler ve eşleri için şehir içi ulaşım ücretsiz olmalı. Asgari ücret tamamıyla vergi dışı kalmalı.

Açıklamanın ardından emekliler, sessizce dağıldı.

Muğla datça'da emeklilerden eylem

Cumhuriyet Meydanı, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Selçuk EYT'liler için "Emekliliğe hak kazanamayanlar" ifadesini kullandı
KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı 64 yaşındaki şahıstan, 4 yaşındaki çocuğa darp ve cinsel istismar!

Son Dakika Haberleri
22:20 İtalya'da "Sardalyalar" hareketi, yarın Roma'da düzenlenecek mitingden umutlu - Son Dakika
22:18 Malatya'daki tefecilik operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
22:18 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik'ten ABD Senatosunun 'Ermeni' kararına tepki Açıklaması - Son Dakika
22:15 KKTC'den şırınga çikolataları toplatma kararı - Son Dakika
22:15 İbni Sina Hastanesinin arşivinde yangın çıktı - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:21:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla datça'da emeklilerden eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]