Muğla datça'da eski hükümet konağı arazisi için imza kampanyası - Son Dakika

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Muğla datça'da eski hükümet konağı arazisi için imza kampanyası
6 saat önce
MUĞLA Datça'da eski hükümet konağı arazisi için imza kampanyası.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:36 Kaynak: DHA
MUĞLA Datça'da eski hükümet konağı arazisi için imza kampanyası
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