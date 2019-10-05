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Muğla datça'da işyerinden hırsızlığa gözaltı

58 dakika önce

Datça'da işyerinden hırsızlığa gözaltıMuğla'nın Datça ilçesindeki bir işyerinden hırsızlık yaptığı kamera görüntüleriyle tespit edilen 73 yaşındaki O.D. (Orhan Dikmen), polis tarafından yakalandı.

Datça'da işyerinden hırsızlığa gözaltı

Muğla'nın Datça ilçesindeki bir işyerinden hırsızlık yaptığı kamera görüntüleriyle tespit edilen 73 yaşındaki O.D. (Orhan Dikmen), polis tarafından yakalandı.

Datça'da gıda ürünleri satan bir işyerine geçen perşembe günü müşteri gibi gelen O.D., yaklaşık 200 TL değerinde bal ve badem paketlerini gizlice çantasına koyup ücretini ödemeden işyerinden ayrıldı. Akşam saatlerinde ürünlerin eksik olduğunu fark eden görevli, güvenlik kamerasını kontrol edince hırsızlığı tespit etti. Şikayet üzerine harekete geçen polis, eşkalinden belirlediği şüpheli O.D.'yi, 1 gün sonra yolda yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette yapılan inceleme sonucu şüphelinin, yakalanmadan kısa süre önce bir kozmetik mağazasından da 300 TL değerinde ürünü gizlice alıp, mağazadan ayrıldığı ortaya çıktı. Şüpheli O.D., emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

Muğla datça'da işyerinden hırsızlığa gözaltı

Dikmen, Polis, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:59 Kaynak: DHA
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