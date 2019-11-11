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Son Dakika Güncel Muğla datça'da kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla datça'da kaçak yapılar yıkılıyor

6 saat önce

Datça'da kaçak yapılar yıkılıyorMuğla'nın Datça ilçesinde, İmar Barışı'na aykırı olarak, yapı kayıt belgesi aldıkları tespit edilen kaçak yapılar yıkılmaya başlandı.

Datça'da kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla'nın Datça ilçesinde, İmar Barışı'na aykırı olarak, yapı kayıt belgesi aldıkları tespit edilen kaçak yapılar yıkılmaya başlandı.

Datça'da usulsüz yapı kayıt belgesi aldıkları tespit edilen 7 kaçak yapıdan ilki bugün geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı.

Datça'nın turizmde parlayan yıldızı olan, Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkisindeki tek katlı kaçak taş binanın yıkımı, jandarma ve Datça Belediyesi zabıta ekiplerinin denetiminde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirildi. Yıkım sırasında, sağlık ekibi ve ambulans olay yerinde hazır bekletildi. 65 yaşındaki Süheyla Özbudun'a ait olduğu öğrenilen kaçak binanın yıkımı yaklaşık 1 saat içinde tamamlandı. Yıkım kararı verilen diğer 6 yapıdan 1'inin, mahkemeden yıkımı durdurma kararı aldığı, diğer 5 kaçak yapının ise daha sonraki günlerde yıkılacağı öğrenildi.

Muğla datça'da kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:39 Kaynak: DHA
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