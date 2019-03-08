Muğla Datça'da Kadınlar 8 Mart'ı Kutladı
52 dakika önce
Datça'da kadınlar 8 Mart'ı kutladıMuğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı.
Datça
'da kadınlar 8 Mart
'ı kutladı Muğla
'nın Datça ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
kutlandı.
Datça Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir dizi etkinlik düzenlendi. Ellerinde çeşitli pankart ve dövizler taşıyan 100'ü aşkın kadın, ilk olarak Şenkaya
Kavşağı'ndan başlayarak sevgi yolu üzerinden yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Kadınların yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı
'nda son buldu. Alanda ise şiirler okundu, konuşmalar yapıldı ve halaylar çekildi. Program sonunda 31 Mart yerel seçimlerinde farklı partilerden ve bağımsız belediye meclis üyesi olan kadınlar anı fotoğrafında bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:48 Kaynak: DHA
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