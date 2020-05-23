MUĞLA DATÇA'DA MEVSİMİN SON PATATES HASADI YAPILDI - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinin kırsal Kızlan Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri tarafından toplanan mevsimin son ürünü patatesler, kamyonlarla Denizli'ye gönderildi.

Turistik kent Datça'da bu yıl patates üretiminde geçen yıllarla göre büyük bir artış gözlendi. 2 bin dönümlük bir alanda ekim yapıldığı, 8 ila 10 bin ton arası ürün elde edildiği tahmin ediliyor. Niğdeli üretici olmasına karşın Datça'da üretim yapan Mehmet Eren, kentin kış mevsiminde ılıman havası nedeniyle patates yetiştirmeye elverişli olduğunu söyledi. Datça'da 7 yıldır patates üreticiliği yaptığını belirten Eren, "Bu yıl sadece Datça'da değil Türkiye genelinde ürün bol oldu. Datça'da ilk ürünü, nisan ayı başında toplamıştık. Bugün ise son hasadı yapıyoruz. Fiyatlar düştü. Çünkü Çukurova, Hatay, Ödemiş gibi yerlerde de çok kaliteli ve bol ürün olunca, fiyatlar geriledi. Ülkemize fazlasıyla yetecek kadar ürün var. Patates sıkıntımız yok, hatta fazlamız bile var. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Ülkemizin ithal patatese ihtiyacı yok. Fiyatlar da tüketiciler için çok iyi" dedi. Datça'nın bir turizm bölgesi olması nedeniyle tarım alanlarının çok dar olduğunu belirten Eren, "Buna rağmen bu yıl patates ekimi geçen yıllardan fazla oldu. Datça'da, bu yıl 2 bin dönüm alanda patates üretiminin yapıldığı ve 8 ile 10 bin ton arası ürün elde edildiği tahmin ediliyor" dedi.