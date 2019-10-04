Muğla datça'da öğrencilerden barınaktaki hayvanlara mama desteği

Datça'da öğrencilerden barınaktaki hayvanlara mama desteği

Muğla'nın Datça ilçesinde, 'Minik yürekler elini uzat, patimi tut' sloganı ile düzenlenen kampanya kapsamında ilçedeki okulardaki öğrencilerden toplanan toplam 500 kilogaram kuru mama, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Datça Hayvanları Sevenler Derneği'ne ait hayvan barınağına bağışlandı.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bir ay önce, ilçedeki 14 okulda 2 bin 714 öğrencinin katılımıyla 'Minik yürekler elini uzat, patimi tut' sloganıyla kampanya düzenlendi. Kampanya kasamında toplam 500 kilogaram kuru mama toplandı. Toplanan kuru mamalar, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Datça Hayvanları Sevenler Derneği Hayvan Barınağı'na bağışlandı. Mamaların teslimi için hayvan barınağında düzenlene etkinliğe Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut ve kampanyaya destek veren tüm öğrenciler adına 100'e yakın öğrenci katıldı.

Getirdikleri mamaları, barınak görevlilerine teslim eden öğrenciler, daha sonra buradaki köpekleri sevip, onlarla bol bol oynadı. Barınaktaki hasta, yaralı ve bakıma muhtaç 61 hayvanın yaklaşık 1 aylık mama ihtiyacını karşılayan öğrenciler, etkinlik sonrası mutlu bir şekilde barınaktan ayrıldı.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut burada yaptığı konuşmada, kampanyaya destek veren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Akbulut, Her canlının yaşama hakkı olduğunu bilen, hayvanları koruyan, seven, sadece insanların değil bütün canlıların korunmaya ihtiyacı olduğunu düşünen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum dedi.