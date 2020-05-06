Datça'da, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın'

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla sürücü ve yayalara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Karakol Komutanlığı'nın işbirliğinde ilçe merkezi Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, trafik polisleri anonslarla uyarılarda bulunurken, yol denetimindeki ekipler de sürücü ve yayalara broşür dağıttı.

Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Datça İlçe Jandarma Karakol Komutan Vekili Jandarma Teğmen Eren Öztürk'ün de bizzat katıldığı broşür dağıtım etkinliğinde, durdurulan otomobillerin içerisindeki kişiler ayrıca maske takmaları ve sosyal mesafelere uymaları ve zorunlu olmadıkça evde kalmaları konusunda da uyarıldı.