MUĞLA DATÇA'DA PATATES TARLALARINDA HUMMALI ÇALIŞMA - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, tam kapanma nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçi, tarlada işinin başında üretimine devam ediyor.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Datça'da patates tarlalarında hummalı bir çalışma başladı.

Datça'da turfanda patates hasadına denk gelen sokağa çıkma yasağında, tarla başında üretimine devam eden üreticiler kamyonlar dolusu ürünü büyük kentlere gönderiyor. Datça'da bu yıl 2 bin dönümlük bir alanda ekim yapılırken, yaklaşık 10 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor

Datça'nın kırsal Kızlan Mahallesi'nde patates yetiştiriciliği yapan 45 yaşındaki Çetin Özcan, pandemi kısıtlamasının ilk gününde çiftçinin üretime devam ettiğini söyledi. Özcan, "Halkımız hiç merak etmesin, biz üreticiler tarla başındayız. Onlar evlerinde kalsın biz onları gıdasız bırakmayız. Yeter ki şu pandemi belasından kurtulalım. Biz görevimizi yapıyoruz, üretime devam ediyoruz. Datça'dan Türkiye'nin her tarafına sevkiyat yapılıyor" dedi. Datça'da turfanda patates hasadının 10 gün daha süreceğini ifade eden Özcan, "Kamyonlar dolusu ürün, büyük kentlere gönderiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. 10 gün kadar daha söküm yapacağız. İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi ağırlıklı illere sevkiyatlar sürüyor" dedi. Datça'nın ikliminden dolayı Türkiye'de en erkenci patates hasadının yapıldığı yer olduğunu belirten Özcan, "Burada kırağı yağmıyor. Soğuk olmadığından dolayı, mahsul biraz daha erken ve kaliteli oluyor. Datça patatesinin kalitesini herkes takdir ediyor" dedi.