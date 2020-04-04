MUĞLA Datça'da pazaryerinde koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Datça'da pazaryerinde koronavirüs önlemleri

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki koronavirüs önlemleri kapsamından alınan karar gereği pazaryerine maskesiz girişlere izin verilmiyor.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında pazaryerleri ve marketlerde maske takma zorunluluğunun getirilmesinden sonra önlemler artırıldı. Yeni uygulamayla birlikte Datça'da, belediye pazaryerine maskesiz girişlere izin verilmiyor. Pazaryerin birçok noktasına, 'Zorunlu olmadıkça evde kal', 'Sosyal mesafeyi koru' yazılı pankartlar asıldı. Belediye zabıta araçlarından, "Vatandaşların ve pazarcı esnafının dikkatine. Lütfen pazaryeri içerisinde sosyal mesafenizi ayarlayarak, koruyucu maske ve eldivensiz dolaşmamanız önemli rica olunur" anonsları yapılıyor.

Datçalı 30 yıllık pazarcı Sadike Dede (51), pazaryerinde alınan tüm kurallara harfiyen riayet edildiğini belirtirken, "Sosyal mesafemizi koruyoruz. Alışverişler biraz ağır gidiyor ama önemli olan sağlık. Koronavirüsten dolmayı çok dikkatli olmak zorundayız. Herkes dikkat ederse bu salgın önlenecektir. Bu hafta dönüşümlü olarak tezgah açıyoruz. Dün komşumuz tezgah açtı, bugün biz varız. Haftaya biz cuma günü, komşumuz ise cumartesi günü tezgahını açacak" dedi. Pazarda ev alışverişi yapanlardan sınıf öğretmeni 36 yaşındaki Zümrüt Sibel ise uygulamanın önemine dikkat çekerek, "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Bu ortam, gerçekten çok ürkütücü. Annem ve babam evde kalıyor. Her evden bir kişi sokağa çıksın. Herkes dikkat ederse, bu kabus sona erecektir" diye konuştu.