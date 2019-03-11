Muğla Datça'da Piknikte Kaybolan Kadını Arama Çalışmaları Sürüyor
1 saat önce
Datça'da piknikte kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (2)İZ KÖPEKLERİ 'MERAK' VE 'CEVHER' TARAFINDAN BULUNDUMuğla'nın Datça ilçesinde, yakınları ile dün gittiği piknikte ormanlık alanda ortadan kaybolan 69 yaşındaki Emine Özer, bugün saat 19.
Datça
'da piknikte kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (2)
İZ KÖPEKLERİ 'MERAK' VE 'CEVHER' TARAFINDAN BULUNDU Muğla
'nın Datça ilçesinde, yakınları ile dün gittiği piknikte ormanlık alanda ortadan kaybolan 69 yaşındaki Emine Özer, bugün saat 19.00 sıralarında kaybolduğu yere yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Domuzçukuru mevkiindeki, jandarmanın iz takip köpekleri 'Merak' ve 'Cevher' ile yaptığı aramada bulundu. Sahilde bitkin halde bulunan Özer'in, Sahil Güvenlik botu devreye girdi. Bot ile bulunduğu yerden alınacak olan Özer'in, önce Datça Limanı'na getirilecek, buradanda ambulansla tedavisi için Datça Devlet Hastanesi
'ne kaldırılacağı bildirildi.
Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA
)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:47 Kaynak: DHA
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