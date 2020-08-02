MUĞLA Datça'da plajlar bayramın üçüncü gününde doldu, taştı - Son Dakika

Datça'da plajlar bayramın üçüncü gününde doldu, taştı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü plajlar doldu, taştı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, ilçedeki otellerde bu sezon ilk kez doluluk oranı yüzde 100'lere ulaşırken, tatilin üçüncü günü, plajlar doldu. İlçe merkezindeki Taşlık Plajı'nda, her yaştan tatilci, denizin ve güneşin tadını çıkartıyor. 10 bin yatak kapasiteli ilçede, tatilcilerin büyük bir bölümü, bayramın dördüncü günü dönüş yapacaklarını belirtirken, gelecek yıl koronavirüssüz bir tatil dileğinde bulundu.

İzmirli tatilci 42 yaşındaki Emel Tezel, Datça'ya tatil için ikinci kez geldiğini belirtip, "Tatilden çok memnun kaldık. Herkese tavsiye ederim. Bayramın dördüncü günü tatilimiz sona eriyor. Yarın tatile veda edeceğiz" dedi.

Datça'da tatilini geçiren 54 yaşındaki Aynur Demirkan ise, tatilin yarın sona ereceğini söyledi. Demirkan, "20 yıldır tatillerimizi, Datça'da yapıyoruz. Ülkemizin her yeri güzel ancak Datça bir başka güzel" diye konuştu. Demirkan'ın eşi Yusuf Demirkan (57), "Datça aşığıyım. Datça'nın havası, denizi çok güzel. Gelecekte, Datça'ya yerleşmeyi düşünüyoruz" dedi.

Datça'ya tatil için İzmir'den gelen 10 yaşındaki Ada Ataç da ikizi Yusuf ile birlikte Datça'yı çok sevdiklerini söyledi.