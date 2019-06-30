MUĞLA Datça'daki yangında 20 hektar makilik alan yandı
50 dakika önce
Datça'daki yangında 20 hektar makilik alan yandı (2)MAKİLİK ALAN YANGININDA ELEKTRİK HATTI ŞÜPHESİMuğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün akşam çıkan ve ilk belilemelere göre 20 hektarlık alanı küle çeviren yangınla ilgili incelemeler sürüyor.
Datça
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:56 Kaynak: DHA
'daki yangında 20 hektar makilik alan yandı (2)
MAKİLİK ALAN YANGININDA ELEKTRİK HATTI ŞÜPHESİ Muğla
'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün akşam çıkan ve ilk belilemelere göre 20 hektarlık alanı küle çeviren yangınla ilgili incelemeler sürüyor. Yapılan ilk incelemelere göre, bölgede bulunan, üç GSM şirketinin ortak kullandığı elektrik hatlarında kısa devre tespit edildi. Yangının bu nedenle çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. İncelemelerin ardından, yasal işlem başlatılabileceği belirtildi.
Datça'daki yangında sabotaj şüphesi! Cami imamı yardım çağrısı yaptı
Datça'da yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Evanjelik din adamı "çocuğa cinsel saldırıdan" suçlu bulundu
Ünlü şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu!