Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahale gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahale gerçekleştirildi

13.07.2022 14:35
Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahale gerçekleştirildi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı alevlere karşı korumak için mücadele ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Son dakika haberleri... Muğla Valiliğinden Datça'daki orman yangını ile ilgili açıklama Son dakika haberleri... Muğla Valiliğinden Datça'daki orman yangını ile ilgili açıklama
Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahale gerçekleştirildi - Son Dakika

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