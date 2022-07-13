OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı alevlere karşı korumak için mücadele ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahale gerçekleştirildi - Son Dakika

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