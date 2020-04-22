MUĞLA Datça'nın atalık tohumları toprakla buluşuyor - Son Dakika
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MUĞLA Datça'nın atalık tohumları toprakla buluşuyor

6 saat önce

Datça'nın atalık tohumları toprakla buluşuyorMUĞLA'nın Datça ilçesinde 5 yıl önce kurulan Yerel Tohum Derneği, bölgenin unutulan atalık tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Datça'nın atalık tohumları toprakla buluşuyor

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 5 yıl önce kurulan Yerel Tohum Derneği, bölgenin unutulan atalık tohumlarını toprakla buluşturuyor. Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, üreticilere çağrıda bulunarak, ürettikleri yerel tohumları ücretsiz paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Datça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, üreticileri yerel tohumlarla buluşturmanın yanı sıra Datça yarımadasının coğrafi yapısını, endemik bitki örtüsünü, tarımını, toprağını, denizini, havasını, suyunu ve her türlü değerlerini korumak amacıyla geçen yıl kuruldu. Küçük hobi bahçeleriyle başlayan çalışmalar, kısa sürede 50 dönümlük alana ulaştı. Meyve ve sebzelerden bakliyatlara kadar 300 tür ürünün, bine yakın tohum çeşidi elde edildi. Derneğin 'zehirsiz topraklarda zehirsiz üretim' sloganıyla yaptığı çalışmalar, takdir topladı. Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gönüllü olarak çalışmaları yaptıklarını hatırlatan Karacan, "Atalık yerel tohumlarımıza yönelerek, üretimimizi artırmalıyız. Uluslararası tekellerin ellerinde olan tohumları almaktan vazgeçerek, zehirsiz topraklarda, zehirsiz üretim yapmalıyız. Kimyasal ilaçlardan kaçınmak zorundayız" dedi. Tohum rezervlerinin bine yaklaştığını belirten Karacan, "Sebzelik ürünlerle başladığımız yerel tohum çalışmalarımız domatesten fasulyeye, kavun karpuzdan tahıla kadar birçok ürünün tohumunu elde ettik. Datça'mıza özgü birçok ürün var. Örneğin dikenli iri salatalıkları çoğaltıp sahiplenmeye çalışıyoruz. Bakliyatgillere de el attık. Şu anda herkes yeni tohum bulundu diye düşünüyor ama biz yaklaşık 7-8 yıl öncesinden, Atalık tohumlarımızdan olan karakıçık buğdayımızdan tutun, siyez, kavılca ve koca buğday dediğimiz 4 tür atalık buğdayımıza sahip çıktık. Burada 50 dönümlük arazilerde ekiyor ve çoğaltıyoruz. Hemen hemen yazlık ürünlerin bütün çeşitlerini yetiştiriyoruz. Kışlık ürünlere de başladık. Lahanadan brokoliye kadar her sebzeyi üretmeye çalışıyoruz" dedi. Elde ettikleri tohumları üreticilerle paylaşmaya hazır olduklarını sözlerine ekleyen Karacan, "Öncelikle Datçalı üreticilerle iş birliğine hazırız. Ürettiğimiz yerel tohumları ücretsiz paylaşmaya hazırız. Sadece Datça değil, ülkemizin her yerindeki üreticilere sesleniyoruz. Gelin, dünya tekellerinin ellerinde var olan Hirbit ve GDO'lu ürünlerden vazgeçin. Biz kendi ürettiğimiz tohumları ücretsiz olarak size verelim, bunları ekin" dedi. Üretimde her şeyin kazanç demek olmadığına değinen Karacan, "Üreticiler kazancı ön planda tutuyorlar. Biz bunun araştırmasını yaptık. Tohuma, ilaca, kimyaya ve hormonsal maddelere dünyanın paralarını ödüyorlar. Oysa yerel tohumla üretim sıfır maliyet demektir. Ürettiğiniz ürün, belki raf ömrü uzun olmayabilir ama sağlıklı olacaktır. Zehirsiz toprakta, zehirsiz üretimin en güzel yanı sağlığımızı koruyor olmamızdır. Gelecek nesilleri koruyoruz. Raf ömrü kısa olsun ama gelecek nesillerimiz sağlıklı olsun" dedi.

MUĞLA Datça'nın atalık tohumları toprakla buluşuyor

Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:18 Kaynak: DHA

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