Muğla Datça Sahilinde 2'si Ölü, 3 Deniz Kaplumbağası Bulundu

Datça
sahilinde 2'si ölü, 3 deniz kaplumbağası bulundu
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sahilde temizlik yapan kirlilik avcıları, çevreciler ve belediye işçileri çöplerin arasında 3 deniz kaplumbağası buldu. Yapılan incelemede 2'sinin öldüğü belirlenirken, ağır yaralanan yavru caretta caretta kurtarıldı.
Datça ilçesinde etkili olan kuvvetli lodosun ardından, dalgaların kıyıya taşıdığı atıklarla adeta çöplüğü andıran sahiller, kirlilik avcıları, çevreciler ve belediye işçileri tarafından temizlenirken, ortaya çıkan görüntüler yürekleri sızlattı. Temizlik çalışması yapılırken, çöplerin arasında can çekişirken fark edilen yavru caretta caretta kurtarıldı, iki dişi carettanın ise ölüsü bulundu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) yapılan incelemede her iki ölü deniz kaplumbağasının da midesinden plastik atıklar çıktı.
ÇUVALAR DOLUSU ÇÖP TOPLANDI
Datça Kirlilik Avcıları'nın çağrısı üzerine, Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) Datça Belediyesi ve Datça Kent Konseyi
'nin işbirliğinde gerçekleştirilen kıyı temizliği çalışmaları, denizlerimizde ki kirliliğinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. İlçe merkezinde Hastane altı plajı ve Kızlan altı plajında çuvallar dolusu atık malzeme toplandı. Atık malzemelerin arasında, naylon poşetler, pet şişeler, gıda ambalajları, plastik şişe kapakları, ayakkabı ve ilaç kutularının çokluğu dikkat çekerken, çöplerin arasında yaşama tutunmaya çalışan bir caretta caretta yavrusu da bulundu. Yavru caretta kadar şanslı olmayan iki ölü caretta caretta ise görenlerin yüreklerini burktu. DEKAMER'DE tedavi altına alınan yavru deniz kaplumbağasının, 206 gram ağırlığında, 13 santimetre boyunda ve 2 yaşlarında olduğu tespit edildi.
MİDELERİNDEN PLASTİK MALZEME ÇIKTI
DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska
, yavru carettann kabuğunda küçük darbe izlerine rastlandığını, ayrıca sol yüzgecinin harekette sıkıntılı olduğu ve az hareket edebildiğini söyledi. Prof. Dr. Kaska, merkeze ölü halde getirilen her iki deniz kaplumbağasının da midesinden plastik malzeme çıktığını belirterek, 'Caretta carettalardan her ikisi de dişi ve biri 57 santimetre uzunluğunda, 19 kilo 400 gram ağırlığında ve 25-30 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Diğeri ise biraz daha büyük ve 66 santimetre boyunda, 31 kilo 800 gram ağırlığa sahip ve 35-40 yaşlarında olabilir. Denizlerdeki naylon ve plastik atıklar, deniz kuşları ve kaplumbağalarına karşı ölümcül bir tehlike yaratıyor" dedi.
UTANÇ VERİCİ MANZARA
Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan, karşılaşılan manzaranın utanç verici olduğunu söyledi. Balkan, 'Sahildeki bu pisliklerden insanlık adına utanıyorum. Deniz bir şekilde kendini temizliyor. Bir şekilde bizim ona attıklarımızı bize geri veriyor. Bu pislikleri gördükçe, kendi kedime insanlığımdan utandım. Bugün burada sahilleri temizleyen insanları görünce, yine de gelecek adına umutlanıyorum. İçlerinde yaşlısı genci onlarca doğasever insan var. Kendilerine minnettarım" diye konuştu.