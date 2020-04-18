MUĞLA Datça sokak hayvanlarına kaldı - Son Dakika

Datça sokak hayvanlarına kaldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi sakinleri sokağa çıkma yasağına uyarken; cadde, sokak ve sahillerde sokak hayvanlarının dışında kimse kalmadı. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte, Datçalılar evlerine çekildi. Kendilerini çevreden izole eden vatandaşların kurala uydukları gözlendi. Cadde, sokak ve sahil kesiminde sokak hayvanlarının dışında kimse kalmadı. İlçede hava sıcaklığı 21, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derecede seyrederken, sahilde güneş altına yatan can dostları sıcaktan bunalınca denize girip serinledi. Öte yandan polis ekipleri, kentte kontroller yapmaya devam ediyor.