MUĞLA DATÇA YAT TURİZMİNE HAZIRLANIYOR - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaklaşan turizm sezonu öncesi yat sahipleri, hazırlıklara başladı.

Datça'da yaklaşan turizm sezonu öncesi belediyeye ait yat bağlama alanındaki rıhtımda, yenileme çalışmaları sürüyor. Kış mevsiminde sökülen rıhtımın, 1 Haziran itibariyle yenilemiş olarak yat turizminin hizmetine sunulacağı bildirildi. Datça'nın balıkçı barınağı statüsündeki limanın bir bölümü, belediye tarafından özel yatlar için hizmet veriyor. Aynı anda 40'a yakın yatın bağlanabildiği alanda hazırlıklar sürerken, çalışmaların tamamlandığı bölümde şimdiden yatlar bağlanmaya başladı.

Öte yandan, Datça Belediyesi'nin, 2021 yılı yat bağlama tarifesi de belli oldu. Yeni tarifede yatların bağlama ücretleri büyüklüklerine göre, günlük 150 ile 450 TL arası değişirken, elektriğin kilovat saati 3.5 TL, suyun tonu ise 20 TL olduğu belirtildi.