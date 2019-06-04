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MUĞLA Datçalı çocuklar Palyaço Zeytin ile eğlendi

1 saat önce

Datçalı çocuklar Palyaço Zeytin ile eğlendiMuğla'nın Datça ilçesinde, bayram eğlencesi için gerçekleştirilen 'Palyaço Zeytin' şovunda, çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Datçalı çocuklar Palyaço Zeytin ile eğlendi
Muğla'nın Datça ilçesinde, bayram eğlencesi için gerçekleştirilen 'Palyaço Zeytin' şovunda, çocuklar keyifli zaman geçirdi.
Datça Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklar için arife gününden itibaren eğlence programı düzenlendi. Meydanda kurulan sahneye çıkan 29 yaşındaki Umut Altınordu, 'Palyaço Zeytin' şovuyla, sadece çocukları değil, çocukluk yıllarını hatırlayan büyüklere de gösteri sundu. Altınordu, palyaçoluk dışında jonglörlük ve sihirbazlık numaralarıyla da ilgi topladı. Şov iki bölümden oluştu. Programının ilk bölümünde minik izleyicilerle sohbet eden Palyaço Zeytin, adeta onları şova hazırladı. İkinci bölüme, oyunlarında kullandığı eşyaların bulunduğu sihirli bavuluyla çıkan Palyaço Zeytin, gösterilerine kimi zaman izleyicilerin de katılmasını sağladı. Özellikle uzaktan fırlatılan bir lobutu havada yakalayarak elindeki diğer iki lobutla birlikte havada çeviren Palyaço Zeytin, bol bol alkış topladı.
MUĞLA Datçalı çocuklar Palyaço Zeytin ile eğlendi
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:00 Kaynak: DHA
Datça, Muğla, Zeytin, Güncel
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