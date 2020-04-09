MUĞLA Datçalı kadınlar el ele verdi, maske üretimine başladı - Son Dakika
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MUĞLA Datçalı kadınlar el ele verdi, maske üretimine başladı

6 saat önce

Datçalı kadınlar el ele verdi, maske üretimine başladıMUĞLA'nın Datça ilçesinde, aralarında ev kadınlarından elektronik mühendisine, gazeteciden turizmciye kadar çeşitli meslek gruplarından kadınlar, sosyal medya ortamında 'iğne-iplik grubu' adıyla örgütlenerek evlerinde cerrahi maske...

Datçalı kadınlar el ele verdi, maske üretimine başladı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, aralarında ev kadınlarından elektronik mühendisine, gazeteciden turizmciye kadar çeşitli meslek gruplarından kadınlar, sosyal medya ortamında 'iğne-iplik grubu' adıyla örgütlenerek evlerinde cerrahi maske üretimine başladı.

Datça'nın kırsal Mesudiye Mahallesi'nde bir grup kadının imece usulü başlattığı maske yapım işi kısa sürede büyüdü. Başlangıçta, sadece çevrelerindeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, yüzde yüz pamuklu kumaştan üç katlı maskeler üreten kadınlar, İzmir Tabipler Odası aracılığıyla çeşitli hastanelerdeki doktorlar için de maske yaptı. Datça Belediyesi ile temasa geçen kadınlar, bu kez sadece tela kumaşından maske üretmek için çalışma başlattı.

İĞNE-İPLİK GRUBU İŞBAŞINDA

Evde imece usulü maske üretiminin bir ihtiyaçtan kaynaklandığını belirten emekli turizmci 60 yaşındaki Uğur Bozkurt, "İki hafta önce evde televizyon izlerken, bir sağlık görevlisinin tek bir maske ile 50'ye yakın hastaya baktığını gördüm. 'Evlerimizde otururken, neden maske üretmeyelim' diye düşünüp, mahallemizdeki kadınlarla sosyal medya ortamında görüşüp örgütlendik. 5-6 kişi bir araya gelip, 'İğne-İplik' adıyla bir grup oluşturduk. Kısa sürede aramıza yeni katılanlar oldu. Şu an 6 ayrı evde, kesim, dikim ve sterilize işi yapılıyor. 15 kişilik bir ekip halinde, maske üretimi yapıyoruz" dedi. 120 DERECEDE STERİLİZE EDİLİYOR

Önceleri, sadece çevrelerindeki insanların ihtiyacın için maske üretimi yaptıklarını ifade eden Bozkurt, "Mahallemizde kimseyi maskesiz bırakmadık. Daha sonra bir arkadaşımızın aracılığıyla İzmir Tabipler Odası'ndan doktor arkadaşlara maske gönderdik. Onların da önerileri doğrultusunda kendileri için, lastikli yerine arkadan bağlamalı maskeler ürettik. Şimdi Datça Belediyesi ile iş birliği içine girdik. Belediye'nin isteği üzerine pamuklu kumaş yerine, tela kumaşından maskeler yapacağız. Şu ana kadar 500'e yakın maske dağıtımı gerçekleştirdik. Yaptığımız maskeler, yüzde 100 pamuklu kumaştan ve üç katlı olarak üretiliyor. İç kısmına ise ayrıca tela konuluyor. Tela nefes alıp vermeyi sağlarken, virüsü geçirmiyor. Dikimi yapılan maskeler, 120 derecede steril edildikten sonra streçlenip paketlenerek dağıtımı yapılıyor" diye konuştu.

HERKES İŞİN BİR UCUNDAN TUTUYOR

Endüstri Mühendisi Çiğdem Erkan (51), grup üyesi kadınların her birinin kendi evlerinden üretime katıldıklarını belirtip, "Sadece çevremizde değil, bütün dünyada böyle bir sorun varken insanların 'Biz ne yapabiliriz' sorusundan yola çıkarak bir şeyler üretmek istemesini çok önemsiyorum. Dikiş makinesi olan dikebileceğini, dikiş bilmeyen kesip ütüleme yapabileceğini söyledi. Kimi evinden kumaş getirdi, bir başkası malzeme bulabilmek için seferber oldu. Hep beraber, herkesin bir ucundan tutuğu ortak bir çalışma ortaya çıktı" dedi.

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALACAK

Emekli gazeteci 58 yaşındaki Nurcan Kaya ise dayanışmanın önemine dikkat çekip, "Mesudiyeli kadınlar olarak birbirimizle dayanışma içinde el ele verirsek, elimizdekini, evimizdekini paylaşırsak, bu kötü günlerden daha kolay ve kayıpsız çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

İMECE USULÜ ÇALIŞMA

Elektronik Mühendisi Filiz Temizel (52) Mesudiye'de, koronavirüsle mücadele konusunda herkesin duyarlı olduğunu vurgulayıp, "Mahallemizde herkes bu konuda çok bilinçli. Herkes birbirinin sağlığına çok dikkat ediyor. Bu dönemde maske takmamız gerektiği için mahallenin kadınları bir araya gelerek imece usulü bir çalışma başlattı. Hepimiz elimizden geldiğince bu çalışmaya katkı sağladık" diye konuştu.

MUĞLA Datçalı kadınlar el ele verdi, maske üretimine başladı

Mesudiye, İzmir, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:37 Kaynak: DHA

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