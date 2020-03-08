MUĞLA Datçalı kadınlar günlerini kutladı - Son Dakika

Datçalı kadınlar günlerini kutladı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşle kutlandı.

Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen etkinlik, saat 12.00'de yürüyüş korteji ile başladı. Şenkaya Kavşağı'ndan, Atatürk Caddesi güzegahı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. 1 kilometrelik yürüyüşe, 100'ü aşkın kadın katıldı. Kadınlar yol boyunca, 'Kadın dayanışması yaşatır', 'Ben kimsenin namusu değilim' yazılı pankart ve dövizler taşıyıp, sık sık, "Erkek adalet değil, gerçek adalet", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" diye slogan attı.

Yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Avukat Gülhan Keleş, kadınların taleplerini dile getirdii.

Etkinlik olaysız bir şekilde sona erdi.