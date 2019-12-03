Muğla datçalı kadınlardan gevaşlı çocuklara destek

Datçalı kadınlardan Gevaşlı çocuklara destek

Muğla'nın Datça ilçesinde kadınlar, Van'ın Gevaş ilçesindeki çocuklara kırtasiye ve kışlık eşya yardımı için kolları sıvadı.

Datça'da kadınların iş gücüne katılımlarını ve aktif istihdamda yeterince yer almalarını sağlamak amacıyla 11 yıl önce kurulan Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği'nin (KİGDER) sevgi eli, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım için harekete geçti. Daha önce Tunceli Ovacık ve Diyarbakır Ergani'deki öğrencilere çeşitli yardımlar ulaştıran Datçalı kadın girişimciler, bu kez Van'ın Gevaş ilçesindeki çocuklar için çalışma başlattı. Datçalı kadın girişimciler 50 öğrenciye, okul çantası ve kırtasiye yardımlarının yanı sıra kışlık mont, atkı ve berelerden oluşan yardım paketleri ulaştıracak. KİGDER Başkanı Menşure Yavuz, kadınların sadece iş dünyasına katılımlarını değil, onların sosyal yardım projeleri içerisinde yer almalarını amaçladıklarını söyledi. Yavuz, 2020 yılı Şubat ayında, Van'ın Gevaş ilçesine gideceğiz. Gevaş'ta köy okullarında eğitim gören 50 öğrenciye yardım paketleri götüreceğiz. Kadın emek pazarındaki arkadaşlarımız, Gevaş'taki çocuklarımız için kendi elleriyle yün atkı ve bere örüyorlar. Ayrıca çocuklarımıza kışlık mont ve bot gibi giysilerin yanı sıra okul çantaları ve defter kalem gibi kırtasiye yardımı götüreceğiz. Bu arada Van il merkezindeki çocuk sevgi evini de ziyaret edip, buradaki 0-6 yaş grubu çocuklara bebek kıyafetleri ve oyuncaklar götüreceğiz dedi.