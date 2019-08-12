Son Dakika Haberleri: MUĞLA DEMET AKALIN BODRUM'DA TATİLCİLERİ COŞTURDU
Son Dakika Güncel Haber

MUĞLA DEMET AKALIN BODRUM'DA TATİLCİLERİ COŞTURDU

9 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan şarkıcı Demet Akalın hayranlarını coşturdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan şarkıcı Demet Akalın hayranlarını coşturdu. Akalın, şarkı söylerken bir süre önce boşandığı eşi Okan Kurt da DJ kabinine geçerek tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde konser veren şarkıcı Demet Akalın, yoğun ilgi gördü. Bir gece kulübünde sahneye çıkan Akalın'a DJ olarak Okan Kurt eşlik etti. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Demet Akalın'a sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Sahnedeki performansıyla göz dolduran şarkıcının fotoğrafını çekmek isteyen hayranları birbiriyle yarıştı. 1000 kişilik mekana 2 bin kişi gelince izdiham yaşandı. Akalın sahneye çıkmadan saatler öncesinden biletler tükendi, eğlence mekanının kapıları erkenden kapandı. 2 saat sahnede kalan Akalın, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bu kadar güzel insan benimle buluştu. Bu gece unutulmaz olacak. Bayramın ilk gününü beraber eğlenerek geçireceğiz. 90 dakikalık sahnemi 120 dakikaya çıkarıyorum. Sizlere bayram hediyem olsun diyerek, şarkılarını seslendirmeye devam etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Torbalı Belediyesi'nde skandal: Önce taciz edip, sonra kovdular
Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere bayram mesajı: Ayrılık içine girenler olabilir ABD'li askerler Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 15:25:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MUĞLA DEMET AKALIN BODRUM'DA TATİLCİLERİ COŞTURDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]