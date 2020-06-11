MUĞLA Deniz patlıcanı avcılığına para cezası - Son Dakika

Deniz patlıcanı avcılığına para cezası

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, avlanması yasak olmasına rağmen 10 kilo deniz patlıcanıyla yakalanan zanlıya para cezası kesildi.

Yalıkavak Mahallesi'nde 1 kişinin avlanması yasak deniz patlıcanını avladığını öğrenen polis, harekete geçti. Operasyonda, 10 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi. Yakalanan deniz patlıcanları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce teslim alındı. Deniz patlıcanlarının canlı olduğunun anlaşılması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce denize döküldü. Zanlı hakkında tutanak tutulup; 5 bin TL para cezası kesildi.