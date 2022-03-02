Muğla-Denizli kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Muğla-Denizli kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

02.03.2022 20:36
Muğla-Denizli kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Muğla-Denizli kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Muğla- Denizli kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Muğla'yı Denizli'ye bağlayan kara yolunda kar yağışı etkisini artırdı.

Kar yağışının devam etmesi üzerine Muğla çıkışında Gölcük mevkisinde bekleyen trafik ekipleri, buradan Denizli'ye araçların geçişine izin vermiyor. Gazeller Mahallesi'nden de jandarma ekipleri Muğla istikametine araç göndermiyor.

AFAD ve Kızılay ekipleri ise bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışma başlattı.

Kızılay ekipleri yolda kalan sürücülere kumanya, su, çocuklara oyuncak ve meyve suyu dağıttı.

AFAD ekipleri yolda kalan sürücülerin zincir takmasına yardım etti. Karayolları ekipleri kara yolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla-Denizli kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


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