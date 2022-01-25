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Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

25.01.2022 12:34

Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Muğla-Denizli karayolu yoğun kar yağışı yüzünden ulaşıma kapanırken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Muğla- Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

MUĞLA - Muğla-Denizli karayolu yoğun kar yağışı yüzünden ulaşıma kapanırken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Muğla'da hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Muğla-Denizli karayolu Yaylasöğüt mevkiinde ulaşım sağlanamadığı öğrenildi. Karayolunda mahsur kalan araçlar olduğu belirtilirken, kapanan yolu açmak için ekipler çalışma başlattı.

Muğla Valiliği; "Ekiplerimiz 24 saat çalışıyor"

Muğla'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrasında, valilik son durum ile ilgili olarak bilgilendirmede bulundu. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Kar Yağışı, Denizlerde Fırtına ve zirai don gibi meteorolojik uyarılarla birlikte teyakkuza geçen İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında toplam 849 Personel, 218 araç ve 62 iş makinesiyle çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, AFAD, Karayolları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Meteoroloji Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, Muski, ADM Elektrik, Liman Başkanlıkları, ve Kızılay ile koordineli olarak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gerekli hazırlıklar yapılmış, ekipler teyakkuza geçirilmiştir. Kar yağışı ile birlikte başlayan çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Karayolları ekiplerinin yaptığı tuzlama çalışmalarına rağmen bazı yollarda ulaşım aksamaları meydana gelmiş ulaşımı aksayan yollara müdahale edilmiştir. Kavaklıdere ilçemizde ve Muğla Denizli karayolunda çalışmalar devam etmektedir. Diğer yollarımızda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Orman Bölge Müdürlüğü ağaçlandırma sahası işçileri Turgut Reis Lisesi öğrenci yurduna yerleştirilmiştir. Araçlarında mahsur kalan Ula ilçesinde 3 aileden 9 kişi AFAD ekiplerince, Menteşe ilçesinden 1 aileden 6 kişi Jandarma ekiplerince tahliye edilerek barınma imkanı sağlanmıştır. Meteorolojiden alınan son bilgilere göre sıcaklıkların 1 ila -8 derece arasında seyredeceği Marmaris, Datça, Fethiye, Seydikemer, Ula, Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerimizin bazı kesimlerinde kar yağışının devam edeceği öngörülmektedir" denildi.

Vali Tavlı vatandaşları uyardı

Kış lastiği veya zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyaran Muğla Valisi Orhan Tavlı "Devletimiz milletimizin yanındadır. Ekiplerimiz tüm yollarımızda her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için canla başla çalışmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

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Denizli, Tragger, Muğla, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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