MUĞLA Denizlili 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz'dan 'Oruç Reis' personeline bir kamyonet üzüm - Son Dakika

Denizlili 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz'dan 'Oruç Reis' personeline bir kamyonet üzüm

DENİZLİLİ 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, 'Oruç Reis' personeline teslim edilmek üzere Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bir kamyonet üzüm teslim etti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çiftçi Muhammet Yılmaz, bir firmadan satın aldığı üzümleri kasalara doldurdu. Yanında bir arkadaşıyla Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine 'Hedef Kızıl Elma', 'Barış Pınarı Harekatı', 'Hakkari Kıran' yazdığı kamyonetiyle yola çıktı. Marmaris'e ulaşan Yılmaz, 'Oruç Reis' gemisinde görevli personele gönderilmek üzere bir kamyonet üzümü Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı A Kapısı'na getirdi. Mehmetçik sevdalısı yaşlı dedeyi Aksaz Deniz Üs Komutanı Deniz Kurmay Albay İbrahim Kurtuluş giriş kapısında karşıladı. Bir kamyonet üzüm askerler tarafından alındı. Kurmay Albay Kurtuluş, yaşlı dedeyi makamında ikramda bulunduktan sonra teşekkür ederek uğurladı.

Açıklama yapan Muhammet Yılmaz, "Sağlığım el verdiği sürece ülkemizde kahraman Mehmetçiklerin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Kavaklı, İdlib gibi operasyonlara bahçemde yetiştirdiğim elma ile üzümleri götürdüm. Yanımda bana refakat edecek mahalle arkadaşımla 2 yıldan bugüne kadar 30 bin kilometre yaptım. Mehmetçiklerimiz bana 'Elmacı dede' lakabı taktılar. Askerim için canım feda. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet yetkililerimize güç kuvvet versin. Sağlığım el verdiği sürece Türkiye'yi dolaşım bahçemde, tarlamda yetiştirdiğim meyvelerimi Mehmetçiklere hediye edeceğim. Bahçemde meyve kalmadığı için bir kardeşimden bir kamyonet üzüm satın aldım. Üzümler askerime teslim edildi. Huzurlu şekilde memleketime dönüyorum" dedi.