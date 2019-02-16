Son Dakika Haberleri: Muğla Dere Yatağına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Muğla Dere Yatağına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

33 dakika önce

Dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandıMuğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 metre yükseklikten kuru dere yatağına ters düşen otomobilin sürücüsü 52 yaşındaki İlhan Özçelik yaralandı.

Muğla Dere Yatağına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 metre yükseklikten kuru dere yatağına ters düşen otomobilin sürücüsü 52 yaşındaki İlhan Özçelik yaralandı.

Dün akşam saatlerinde, Çırkan Mahallesi Başaran ile Turan sokakların arasındaki kalan boş araziye gelen İlhan Özçelik, 35 HVF 53 plakalı otomobilini dere yatağının kenarına park edip, manzarayı izlemeye başladı. Bu sırada otomobil, 10 metre yükseklikten kurumuş dere yatağına, düştü. Ters devrilen otomobildeki sürücü Özçelik yaralandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği gönüllülerin de desteğiyle dere yatağından çıkarılan Özçelik, ambulansla, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özçelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Dere yatağına düşen otomobil, vinçle bulunduğu yerden çıkarılarak trafik otoparkına götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:33 Kaynak: DHA

Polis, Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İş Adamına Şantaj Yapan 4 Kişi, Operasyonla Yakalandı Belediye İşe Almayınca Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakmak İstedi!

Polisten Kaçarken Emniyetin Nizamiye Kapısına Çarpan Alkollü Sürücü: Kolumu Emniyete Alın CHP'den AK Parti'ye Geçen Belediye Başkan Adayı Saylak'ın, Erdoğan'la Telefon Görüşmesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 12:06:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla Dere Yatağına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]