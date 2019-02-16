Muğla Dere Yatağına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandıMuğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 metre yükseklikten kuru dere yatağına ters düşen otomobilin sürücüsü 52 yaşındaki İlhan Özçelik yaralandı.

Dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı



Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 metre yükseklikten kuru dere yatağına ters düşen otomobilin sürücüsü 52 yaşındaki İlhan Özçelik yaralandı.



Dün akşam saatlerinde, Çırkan Mahallesi Başaran ile Turan sokakların arasındaki kalan boş araziye gelen İlhan Özçelik, 35 HVF 53 plakalı otomobilini dere yatağının kenarına park edip, manzarayı izlemeye başladı. Bu sırada otomobil, 10 metre yükseklikten kurumuş dere yatağına, düştü. Ters devrilen otomobildeki sürücü Özçelik yaralandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği gönüllülerin de desteğiyle dere yatağından çıkarılan Özçelik, ambulansla, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özçelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Dere yatağına düşen otomobil, vinçle bulunduğu yerden çıkarılarak trafik otoparkına götürüldü.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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