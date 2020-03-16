MUĞLA 'Destek Eğitim Odaları'nın masa, dolap ve kitaplıklarını lisesiler yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUĞLA 'Destek Eğitim Odaları'nın masa, dolap ve kitaplıklarını lisesiler yaptı - Son Dakika

MUĞLA 'Destek Eğitim Odaları'nın masa, dolap ve kitaplıklarını lisesiler yaptı

7 saat önce

'Destek Eğitim Odaları'nın masa, dolap ve kitaplıklarını lisesiler yaptıMUĞLA Milli Eğitim Müdürlüğü'nce özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için 5 ilçedeki ilkokulda hayata geçirilen Destek Eğitim Odaları'nın masa, dolap, sehpa ve kitaplıkları lise öğrencileri tarafından yapıldı.

'Destek Eğitim Odaları'nın masa, dolap ve kitaplıklarını lisesiler yaptı

MUĞLA Milli Eğitim Müdürlüğü'nce özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için 5 ilçedeki ilkokulda hayata geçirilen Destek Eğitim Odaları'nın masa, dolap, sehpa ve kitaplıkları lise öğrencileri tarafından yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda açılan destek eğitim odalarının yeni standartlara göre dönüştürülmesi için 2019'da çalışma başlattı. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ortamlarını iyileştirme çalışmaları kapsamında, 2019 başında 33 ilde 79 olan yeni standartlarda Destek Eğitim Odası sayısı yıl sonunda 81 ilde 200'e, 2020 yılı başında ise 400'e çıkarıldı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Menteşe, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçesindeki 5 ilkokulda hayata geçirilen Destek Eğitim Odaları çalışmalarında, Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri örnek davranış sergiledi.

Lisenin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğrencileri, Destek Eğitim Odaları'nda özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için kullanacakları masa, dolap, sehpa ve kitaplıkları kendileri yapmak istedi. Öğrenciler bu fikirlerini, okul müdürü Hamit İzdaş'a anlattı. İzdaş, 10'uncu sınıf öğrencilerinin teklifini İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye iletti. Töre, teklif karşısında gurur ve mutluluğu bir arada yaşadı. Müdür Töre'nin onayının ardından öğrenciler 15 günde destek eğitim odalarının mobilyalarını bitirdi. Geleceğin marangoz adaylarının alın teri ve emekleriyle ortaya çıkan 5'i öğretmenler, 25'i ise öğrenciler için olmak üzere toplam 30 masa, 15 dolap, 5 sehpa ve 5 kitaplık ilçedeki okullara gönderildi.

MEB'E ÇAĞRI: DİĞER İLLERDEKİ DESTEK ODALARININ MOBİLYALARI DA YAPARIZ

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğretmenlerinden Erkut Öksüz, "Öğrencilerimizin bu konudaki çalışmaları takdire şayandır. Onların sayesinde işlerimizi toparladık. Bakanlığımızca diğer illerdeki destek odalarının mobilyaları yapmamız istenirse makine parkımız buna müsait. İş gücü olarak da yeterli durumdayız" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN TEŞEKKÜR

Öğrencilerden Ali Emir, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, geçen şubat ayında Muğla ziyaretinde bulundu. Bakanımıza yaptığımız çalışmaları sunduk. Bizlere teşekkür ederek başarılarımızın devamını diledi. Yaptığımız mobilyaların kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

MUĞLA 'Destek Eğitim Odaları'nın masa, dolap ve kitaplıklarını lisesiler yaptı

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:02 Kaynak: DHA
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