Muğla dev gemi balık çiftliğine çarptı 2 milyon balık denize kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla dev gemi balık çiftliğine çarptı 2 milyon balık denize kaçtı - Son Dakika

Muğla dev gemi balık çiftliğine çarptı 2 milyon balık denize kaçtı

6 saat önce

Dev gemi balık çiftliğine çarptı: 2 milyon balık denize kaçtıMUĞLA'nın Milas ilçesinin Güllük Körfezi'ndeki limana feldispat madeni yüklemek için gelen kuru yük gemisi balık çiftliklerinin havuzuna daldı.

Dev gemi balık çiftliğine çarptı: 2 milyon balık denize kaçtı

MUĞLA'nın Milas ilçesinin Güllük Körfezi'ndeki limana feldispat madeni yüklemek için gelen kuru yük gemisi balık çiftliklerinin havuzuna daldı. Çipura ve levrek havuzlarının parçalandığı kazada 2 milyon balık denize kaçtı.

Geçen pazar günün meydana gelen olayda, Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında Malta bayraklı 139 metrelik Navaho isimli kuru yük gemisi kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Ağırlıkları 200 ile 600 gram arasında değişen 2 milyon balık denize kaçtı. 3 çipura ve 1 levrek havuzunun hasar gördüğü kazada zararın yaklaşık 4 milyon lira olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik tarafından olayla ilgili olarak geminin kaptanı ve iki yardımcısının ifadesine başvuruldu. Kazaya geminin dümeninin kilitlenmesinin yol açtığı ileri sürüldü.

Balık üretim firmasının yetkilileri, "Zararımız çok büyük. Şu anda tam olarak maddi zararımızın ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Muğla dev gemi balık çiftliğine çarptı 2 milyon balık denize kaçtı

Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Bahçeli'den İdlib ateşkesiyle ilgili ilk yorum: Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur

Son Dakika Haberleri
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı
18:55 Çok Güzel Hareketler 2'den "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" skeci!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 19:45:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla dev gemi balık çiftliğine çarptı 2 milyon balık denize kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]