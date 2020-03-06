Muğla dev gemi balık çiftliğine çarptı 2 milyon balık denize kaçtı - Son Dakika

Dev gemi balık çiftliğine çarptı: 2 milyon balık denize kaçtı

MUĞLA'nın Milas ilçesinin Güllük Körfezi'ndeki limana feldispat madeni yüklemek için gelen kuru yük gemisi balık çiftliklerinin havuzuna daldı. Çipura ve levrek havuzlarının parçalandığı kazada 2 milyon balık denize kaçtı.

Geçen pazar günün meydana gelen olayda, Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında Malta bayraklı 139 metrelik Navaho isimli kuru yük gemisi kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Ağırlıkları 200 ile 600 gram arasında değişen 2 milyon balık denize kaçtı. 3 çipura ve 1 levrek havuzunun hasar gördüğü kazada zararın yaklaşık 4 milyon lira olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik tarafından olayla ilgili olarak geminin kaptanı ve iki yardımcısının ifadesine başvuruldu. Kazaya geminin dümeninin kilitlenmesinin yol açtığı ileri sürüldü.

Balık üretim firmasının yetkilileri, "Zararımız çok büyük. Şu anda tam olarak maddi zararımızın ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.