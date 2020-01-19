Muğla develer yatağan'da güreşti - Son Dakika
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Muğla develer yatağan'da güreşti

6 saat önce

Develer Yatağan'da güreştiMUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, bu yıl 20'ncisi düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde 190 namlı deve kıyasıya mücadele etti.

Develer Yatağan'da güreşti

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, bu yıl 20'ncisi düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde 190 namlı deve kıyasıya mücadele etti. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği güreşler, renkli görüntülere sahne oldu.

Yatağan Belediyesi tarafından 20'ncisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 190 namlı deve katıldı. Muğla- Aydın Karayolu kenarındaki Orman Kavşak Sahası'nda yapılan güreşlere, soğuk havaya rağmen ilgi büyük oldu. Tribünler dolarken kimileri de sahanın çevresine yerleştirilen traktör ve kamyon kasalarında güreşleri izledi. Güreş alanı etrafında kurulan tezgahlarda deve sucuğu satışı yapıldı. Büyük çekişmenin yaşandığı müsabakalarda uzun süre güreşmelerine rağmen yenişemeyen bazı develeri, urgancılar güçlükle ayırıp, saha dışına çıkartabildi. Yaklaşık bin 500 kişinin ücretsiz izlediği güreşlerde, emniyet güçleri güvenlik önlemi aldı. Güreşleri takip etmek için alana gelen protokol üyeleri, davul zurna eşliğinde halkı selamlayarak protokol tribününe geçti. Yatağan Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Toksöz, etkinliğe katılan AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan ve muhtarlarla güreş alanı içerisinde zeybek oynadı. Yatağan ilçesinde rahmetli Bozüyük Belde Belediye Başkanı Ahmet Yüksel'in başlattığı ve eski Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'ın geleneksel hale getirdiği deve güreşlerini sürdürdüklerini belirten Toksöz, "Ege Bölgesi'nde, en çok katılımın olduğu güreşlerden birini yapıyoruz. Biliyorsunuz ki, İzmir Selçuk'taki güreşlerle bizim güreşlerimiz çakışıyor. Ama şu anda iddialıyız, biz her zaman bir numara olacağız ve Yatağan'a yakışan güreşleri yapacağız" dedi.

Gün boyu çekişmeli müsabakaların yaşandığı güreşlerde dereceye giren deve sahipleri kupa ile ödüllendirildi.

Muğla develer yatağan'da güreşti

Yatağan, Muğla, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:54 Kaynak: DHA
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