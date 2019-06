MUĞLA Doğa harikası şelaledeki kayalar yazı tahtasına çevirildi

Doğa harikası şelaledeki kayalar yazı tahtasına çevirildi Muğla 'nın Marmaris ilçesindeki doğa harikası Turgut Şelalesi'nde kayaların üstüne kazınan isimler ve sözler, tepki topladı.Turgut Şelalesi, ormanın içindeki muhteşem görünümüyle yaz- kış doğa tutkunlarını ağırlıyor. Yaz aylarında şehrin sıcağından bunalanlar soluğu Turgut Şelalesi'nde alırken, kış aylarında ise sığla, çam ve bazılarının 800 yıllık olduğu belirtilen dev çınar ağaçları arasında yürüyüş tercih ediliyor. Sararan ve kızıla dönüşen yapraklara bürünen çınar ağaçları, güneşin yansımasıyla renkten renge giren sığla ağaçlarının yaprakları, görsel şölen sunuyor. Bu nedenle de şelale görsel güzellik arayan fotoğraf tutkunlarının en önemli uğrak yerlerinin başında geliyor. Doğa harikası şelale bu denli ilgi çekerken, bazıları gerekli saygıyı göstermiyor. Şelaleyi ziyaret eden bazı kişiler, su kenarındaki kayaların üzerine kesici aletlerle sevdiklerinin adını kazıyor. Türkçe isimlerin dışında yabancı isimlerin de kazındığı görülürken, doğa güzelliği bölgenin bu şekilde tahrip edilmesi tepki topladı.Şelale girişinde 26 yıldır büfe işleten Hasan Hüseyin Özdemir , "Yazın serinlemek kışın ise doğanın sunduğu görsel şöleni yaşamak için günde binlerce kişi buraya geliyor. Vatandaşlarımız her yere kazıyarak yazı yazmış. Bunları gören yabancı turistler de yazmaya başlamış. Böyle bir doğal güzelliğe sahip çıkılması gerekirken, her yer yazı tahtasına çevrilmiş" dedi. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise, "Şelalede, sorumluluk alanlarımızda turistlerin güvenli gezmeleri için ahşap korkuluklar yapıldı. Her gün ekiplerimiz düzenli kontrollerini yapıyor ve alanın korunması için hassas davranıyorlar. Ne yazık ki bazı kişi ve kişiler, kayalara kazıma yapmışlar. Herkesin başında nöbetçi tutamıyorsunuz. Bu toplumsal bir sorumluluk. Toplum olarak çevre bilinci sağlandığında doğaya zarar verilmesinin önüne geçeriz" dedi.