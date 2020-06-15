MUĞLA Doğal akvaryum 'Kadın Azmağı'nda tekne turu - Son Dakika

MUĞLA Doğal akvaryum 'Kadın Azmağı'nda tekne turu

Doğal akvaryum 'Kadın Azmağı'nda tekne turuMUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistik Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı', su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.

Doğal akvaryum 'Kadın Azmağı'nda tekne turu

MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistik Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı', su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. Yerli turistlerin akın ettiği Gökova Körfezi'ne dökülen azmakta, kişi başı 15 liradan tekne turu yapılıyor.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı', tekne gezileriyle cazibe merkezi oldu. Akyaka'nın yanı başından, ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan 'Kadın Azmağı', doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. Azmağın serinliği, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balık ve kaplumbağaları, su üzerinde süzülen ördekleri ilgi çekiyor. 1200 metre uzunluğunda, doğal akvaryum görünümündeki 'Kadın Azmağı'nda, teknelerle 35 dakikalık tur yapılıyor. Bunun için yetişkinler 15 lira öderken, 0- 5 yaş grubundaki çocuklardan ücret alınmıyor.

Doğa harikası azmağı teknelerle gezen turistler, değişik bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor. Birbirlerine yakın yüzlerce tatlı su kaynağından oluşan 'Kadın Azmağı', ana kolun yanı sıra Gökova Sazlığı'na doğru uzanan birçok yan kola da sahip. Yan kolların bazı bölümlerinde ise sazlıkların oluşturduğu tüneller bulunuyor. Denize yakın olmasına rağmen berrak, derin ve yüksek debili akan derede yetişen tatlı su bitkilerinin boyları ise 4- 5 metreyi buluyor.

DOĞAL SİT ALANI OLDUĞU İÇİN AVCILIK YASAK

Kadın Azmağı'nda tur düzenlenen teknede kaptanlık yapan Şadi Durmaz (57), " Muğla, 1480 kilometre kıyı sahil şeridine sahip. Koronavirüs salgını bizleri de etkiledi. Yavaş yavaş toparlanma sürecine girdik. İnsanlarımızda tedirginlik var. Bizler büyüklerimizin aldığı kurallara uyuyoruz. Eskiden kadınlarımız buraya çamaşır yıkamaya geliyormuş. Su altı ve su üstü özelliğiyle dünyada ender görülen bir nehirdir. 40 santimetreden 10 metreye kadar derinlikler mevcut. Levrek, kefal ve yılan balığı olmak üzere 3 çeşit balık yaşıyor. Birinci derecede doğal sit alanı olduğu için avcılık yasak. Su teresi ve kaz ayağı olarak bilinen yenilebilir ot çeşitleri mevcut. 100 çeşit kuş ile 300 çeşit bitki türü bulunuyor" dedi.

'BURANIN FARKLI BİR DOĞASI VAR'

Aydın'dan günübirlik Akyaka'ya gelen evli ve 2 çocuk annesi Ebru Demirbilek, "Koronavirüs sürecinden sonra biraz rahatlama olunca bir şeyler yapmak istedik. Akyaka'ya gelmeyi çok istiyorduk. Buranın farklı bir doğası var. Günümüzü buraya ayırdık. Başka bir yere gitmeyeceğiz" diye konuştu.

MUĞLA Doğal akvaryum 'Kadın Azmağı'nda tekne turu

Akyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 09:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Doğal akvaryum 'Kadın Azmağı'nda tekne turu - Son Dakika

Son Dakika

Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
15:03
Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü         
14:45
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu         
14:38
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin         
14:37
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti         
14:32
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor İETT gece seferlerine yeniden başlıyor         
14:25
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi         
14:23
"AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata" diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor         
14:13
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı         
14:08
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı         
14:05
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi         
13:55
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı         
13:47
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak         
13:42
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak         
13:32
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti         
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf         
12:46
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı         
12:40
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı         
12:28
Endonezyalılar'ın çılgın geleneği! Bu dağda ayda bir, evli bekar fark etmeksizin yabancılarla cinsel ilişkiye giriyorlar Endonezyalılar'ın çılgın geleneği! Bu dağda ayda bir, evli bekar fark etmeksizin yabancılarla cinsel ilişkiye giriyorlar         
12:15
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi         
12:06
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar? AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?         
12:05
İtalyanların İtalyanların "Yeni Ronaldo" olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor         
12:01
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı         
11:48
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı         
11:44
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor         
11:41
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde         
11:36
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak         
11:34
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı         
11:31
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar         
11:30
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar         
11:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 15:21:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA Doğal akvaryum 'Kadın Azmağı'nda tekne turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]