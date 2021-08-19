Toplantıda konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, ilimizde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına araç ve malzeme desteği sağlayarak, ekiplere büyük destek veren sektör temsilcilerine teşekkür ederek, yangından etkilenen sektör temsilcilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre

Orhan Tavlı, Doğal Taş, Muğla, Ege, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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