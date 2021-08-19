Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

19.08.2021 22:30
Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Muğla Valisi Orhan Tavlı Ege İhracatçı Birliklerinin ev sahipliğinde düzenlenen Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı Ege İhracatçı Birliklerinin ev sahipliğinde düzenlenen Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve Doğal Taş Sanayicileri katıldı

Toplantıda konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, ilimizde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına araç ve malzeme desteği sağlayarak, ekiplere büyük destek veren sektör temsilcilerine teşekkür ederek, yangından etkilenen sektör temsilcilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

YORUMLAR
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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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