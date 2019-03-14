Son Dakika Haberleri: Muğla DSP Genel Başkanı Aksakal Dirayetle Bir Muhalefet Yok

Muğla DSP Genel Başkanı Aksakal Dirayetle Bir Muhalefet Yok

12 dakika önce

DSP Genel Başkanı Aksakal Dirayetle bir muhalefet yok (2)AKSAKAL MECLİSTEN UZAKLAŞTIRILDIKDSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçim çalışmaları kapsamında Marmaris'e geldi.

DSP Genel Başkanı Aksakal Dirayetle bir muhalefet yok (2)

AKSAKAL MECLİSTEN UZAKLAŞTIRILDIK

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçim çalışmaları kapsamında Marmaris'e geldi. Marmaris Belediye Başkanı ve DSP'nin Marmaris adayı Ali Acar'ın, meclis üyeleri ve proje tanıtım toplantısına katılan Aksakal, siyasi parti ismi vermeden eleştirilerde bulundu. Bir otelde düzenlenen toplantıya, yaklaşık bin partili katıldı.

Sahneden partililere seslenen Aksakal, şöyle dedi

Bizler, uzunca bir süre sizlerden ayrı düştük, düşürüldük. 17 yıl önce oynanan oyuna, herkesin bildiği Büyük Ortadoğu Projesi'ne o dönemlerde karşı çıkan merhum Bülent Ecevit, Ege, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne Kıbrıs ve uydu devlet yapılanmasına engel oldu. Emperyalist güçlere karşı olduğu için DSP, parlamentodan uzaklaştırılarak halkla aramıza perde koydular. O günden bugüne, 17 yıldır aynı şeyi söylüyoruz.

Marmaris Belediye Başkanı ve DSP Adayı Ali Acar, sahnede sinevizyon eşliğinde projelerini anlattı. DSP Marmaris belediye meclis üyeleri tanıtıldı. Oteldeki tanıtım toplantısı sonrası partililer, seçim ofisine geçti. Seçim ofisinde bir süre partililerle görüşen Aksakal, seçim otobüsüyle ilçeden ayrılarak Muğla'nın Ortaca ilçesine hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:58 Kaynak: DHA

Marmaris, Aksakal, Güncel
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