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Muğla düğünde pasta yerine çiğ köfte kestiler

6 saat önce

Düğünde pasta yerine çiğ köfte kestilerMUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, evlenen Sedat-Pınar Göbüt çifti, düğünlerinde pasta yerine acı biberlerle süslenerek pasta şekli verilmiş çiğ köfte kesti.

Düğünde pasta yerine çiğ köfte kestiler

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, evlenen Sedat-Pınar Göbüt çifti, düğünlerinde pasta yerine acı biberlerle süslenerek pasta şekli verilmiş çiğ köfte kesti. İlginç görüntülere sahne olan pasta kesim merasimi sonrası davetlilere çiğ köfte ikram edildi.

Fethiye'de çiğ köfte dükkanı işleten Sedat Göbüt (34) ile bir turizm şirketinde çalışan Pınar Göbüt (29) bir süre önce evlenme kararı aldı. Göbüt çifti için bugün akşam saatlerinde Çaykenarı Mahallesi'nde düğün töreni düzenlendi. Düğüne Göbüt çiftinin yakınları, arkadaşları ve mahallelilerden oluşan çok sayıda davetli katıldı. Gelin ve damat davetlilerin alkışları eşliğinde ilk dansını yaptı. Davetliler ile bir süre vakit geçiren Göbüt çifti için daha sonra pasta merasimi yapıldı. Çift pasta merasimi için beklediği sırada, düğün alanına pasta şekli verilerek acı biberlerle süslenmiş çiğ köfte getirildi. Gelin ve damat, davetlilerin şaşkın bakışları arasında çiğ köfteyi kesti. Pasta merasiminin ardından, düğüne katılan davetlilere çiğ köfte dağıtıldı.

"DÜĞÜNE RENK KATMAK İSTEDİK"

Yaklaşık 10 yıldır Fethiye'de çiğ köfte dükkanı işlettiğini belirten Sedat Göbüt, düğüne renk katmak için pasta yerine çiğ köfte kesmek istediklerini belirterek, "Umarım tüm davetliler memnun kalmıştır. Biz çok mutlu olduk." dedi.

"ACISI BİRAZ FAZLA OLMUŞ"

Düğünde çiğ köfte kesme fikrinden haberdar olduğunu aktaran gelin Pınar Göbüt de "Çok mutluyuz. Pasta yerine çiğ köfte keserek bir farklılık olsun istedik. Yalnız acısı biraz fazla olmuş." diye konuştu. Davetlilerden Süleyman Akabik ise "İlk kez bir düğünde pasta yerine çiğ köfte kesildiğini görüyorum. Çiğ köfteden tatmak için bekliyorum." diye konuştu.

Muğla düğünde pasta yerine çiğ köfte kestiler

Sedat Pınar, Seydikemer, Fethiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:13 Kaynak: DHA
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Düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti
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