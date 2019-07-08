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MUĞLA Dünya Değişim Günü Marmaris'te kutlandı

38 dakika önce

Dünya Değişim Günü Marmaris'te kutlandıMuğla'nın Marmaris İlçesi'nde, 'Dünya Değişim Günü' Avrupa'nın birçok ülkesi ve Türkiye'de birçok şehirde eş zamanlı kutlandı.

Dünya Değişim Günü Marmaris'te kutlandı
Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, 'Dünya Değişim Günü' Avrupa'nın birçok ülkesi ve Türkiye'de birçok şehirde eş zamanlı kutlandı. 'Çevre bilincinde değişim' temasıyla kutlanan etkinlikte tatilci ve turistler müzikler eşliğinde dans etti.
Uluslararası Değişim Federasyonu(ULUDEF) Marmaris temsilciliği, belediye ve Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası desteği ile dün akşam saat 21.00'de Atatürk Caddesi Saman İskelesi'nde '7 Temmuz Dünya Değişim Günü' kapsamında etkinlik düzenledi. Saman İskelesi'nde toplanan kalabalık, çalan müzikler eşliğinde dans etti, eğlendi. Bez torbanın yaygınlaştırılması, çöplerin doğaya bırakılmaması için asılan dövizlerde bilgilendirmede bulunuldu. Etkinliği gören tatilci ve turistler katılarak çalan hareketli müzikler eşliğinde birbirleriyle dans etti. ULUDEF Sözcüsü Nagihan Balpazarı, 'Artık dünyamızda her geçen gün kirlilik artmakta. Farkındalık yaratmak ve çevre bilinci aşılamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Artık insanları değişimi başlatmalı ve doğasına sahip çıkmalıdır. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye'de birçok şehirde çevre bilinci etkinliği yapılmıştır' dedi.
Etkinlik sonunda Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası kurslarında kadınların ördüğü bez torbalar dağıtıldı.
MUĞLA Dünya Değişim Günü Marmaris'te kutlandı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:44 Kaynak: DHA
Marmaris, Türkiye, Avrupa, Muğla, Güncel
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