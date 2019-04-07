Muğla Dünyaca Ünlü Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı
1 saat önce
Muğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçları kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kesildi.
Muğla
'nın Gökova
Körfezi'nin Akbük
Koyu'ndaki menengiç ağaçları kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kesildi. Jandarma
ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Menteşe
ilçesinin kırsal Sarnıç
Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na sabah saatlerinde balık tutmaya giden vatandaşlar, koydaki ağaçların kesildiğini fark etti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Akbük Günübirlik Alanı'nda kalan koyda yapılan incelemede yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Jandarma ağaçları kesen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ağaçların kesilmesi doğa dostlarının da tepkilerine neden oldu. Çevredeki vatandaşlardan Öner Atlaş, Yazıklar olsun. Cennetimiz Akbük'te bir taç gibi kıyıyı süsleyen, halkın gölgesinde oturup serinlediği güzelim ağaçları katledilmiş. Her kim ne amaçla yaptı anlamak mümkün değil. Bunlar insan olamaz. Esefle kınıyorum. Çok üzgünüm dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:15 Kaynak: DHA
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