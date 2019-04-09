Muğla Dünyaca Ünlü Akbük Koyu'ndaki Ağaç Katliamının Şüphelileri Adliyede

Dünyaca ünlü Akbük
Koyu'ndaki ağaç katliamının şüphelileri adliyede Muğla
'nın Gökova
Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan, bölgede kamp alanı işleten S.T. ve eşi N.T. ile yanlarında çalışan M.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Menteşe
ilçesinin kırsal Sarnıç
Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na, pazar günü sabah saatlerinde balık tutmaya gidenler, ağaçların kesildiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye, Menteşe İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Akbük Günübirlik Alanı'nda kalan koyda yapılan incelemede, yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Jandarma, ağaçları kesen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ağaçların kesilmesi, doğaseverlerin de tepkisine neden oldu.
Jandarma ekiplerince olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Görüntüler izlendiğinde, otomobil plakasından şüphelilerin, Akbük Koyu'nda kamp alanı işleten S.T. ve eşi N.T. ile yanlarında çalışan M.T. olduğu belirlendi. Evlerine operasyon düzenlenen 3 kişi, gözaltına alındı. İfadelerinde, koydaki diğer işletmecileri zor durumda bırakmak için ağaçları kestiklerini söyledikleri öğrenilen şüphelilerden S.T. ile M.T.'nin evlerinde yapılan aramalarda, 2 motorlu testere, 1 balta, 1 orak ve üzerinde talaş bulunan kıyafetler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.