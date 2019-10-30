Son Dakika Haberleri: Muğla 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, aracın önüne atlayan polisi 2 kilometre kaputta taşıdı
Son Dakika Güncel Muğla 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, aracın önüne atlayan polisi 2 kilometre kaputta taşıdı

Muğla 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, aracın önüne atlayan polisi 2 kilometre kaputta taşıdı

27 dakika önce

MUĞLA 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, aracın önüne atlayan polisi 2 kilometre kaputta taşıdı(EKİYLE YENİDEN)

MUĞLA 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, aracın önüne atlayan polisi 2 kilometre kaputta taşıdı(EKİYLE YENİDEN)

Muğla 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, aracın önüne atlayan polisi 2 kilometre kaputta taşıdı

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:00 Kaynak: DHA
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