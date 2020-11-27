Muğla, EBA'yı kullanımla ön plana çıktı - Son Dakika

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, uzaktan eğitim sistemi Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanım oranda kentin ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Töre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yürütülen projeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Salgın nedeniyle evlere kapanmak zorunda kalan öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin motivasyonlarını artırıcı çalışmalar yaptıklarını belirten Töre, Okul Evimde Portalı ile öğrencilerin aileleriyle vakit geçirebileceği etkinlikler yayınladıklarını belirtti.

Töre, öğretmenler için çevirim içi seminerler düzenlediklerini, bu çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin pandemi sürecinde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hem EBA TV hem de EBA İnternet araçlarını aktif hale getirdi. İnternetten temel bileşenler her gün 8: 30-20: 20 saatlerinde canlı ders yapılabilmesine olanak sağlıyor. İlimiz EBA'da öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanım oranda ilk sırada yer aldı. Bu kapsamda destekçilerimizin de katkılarıyla 78 öğrenciye televizyon, 844 öğrenciye evinde internet sağlayarak 166 noktada EBA destek noktası oluşturduk. 6 bin 634 öğrencimiz bu hizmetten faydalandı. Müdürlüğümüzce uzaktan sınava hazırlık portalı oluşturduk. İl genelinde Kariyer danışmalığı projesi, Muğla Öğretmen Akademisi kurduk."

"Meslek liselerimiz fabrika gibi çalışıyor"

Salgın sürecinin ilk anlarından itibaren maske, dezenfektan ve kolonya üretimi yapmaya başladıklarını, sürece destek verdiklerini anlatan Töre, "Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler, alınan tedbirlere destek vermek adına dezenfektan ve kolonya üretimi gerçekleştirdi. 'Muğla'nın Teknik Gücü' ismi verilen ürünün, kentteki okullar, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra talep edenlere gönderildi. Muğla cerrahi maske üretiminde pilot il kapsamına alınmasının ardından çok sayıda personelle başlatılan üretim süreci halen devam ediyor. Meslek liseleri de bu anlamda fabrika gibi çalıştı." ifadesini kullandı.