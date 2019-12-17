Muğla Eczacı Odası eczanelere gerçekleşen saldırıyı kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla Eczacı Odası eczanelere gerçekleşen saldırıyı kınadı - Son Dakika

Muğla Eczacı Odası eczanelere gerçekleşen saldırıyı kınadı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, geçtiğimiz gece saatlerinde madde bağımlısı bir kişinin, üç eczaneye saldırarak camlarını kırması Muğla Eczacı Odası tarafından düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.

Muğla Eczacı Odası eczanelere gerçekleşen saldırıyı kınadı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, geçtiğimiz gece saatlerinde madde bağımlısı bir kişinin, üç eczaneye saldırarak camlarını kırması Muğla Eczacı Odası tarafından düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.


Saldırının gerçekleştiği 3 eczaneden biri olan Deva Eczanesi önünde yapılan açıklamaya Muğla Sağlık İl Müdürü İskender Gencer, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Muğla Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Serkan Tekin ile eczacılar katıldı.


Grup adına basın açıklamasını Muğla Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Serkan Tekin, "Hepinizin gerek yerel ve ulusal basından gerekse sosyal medyadan takip ettiğiniz gibi, genç bir saldırgan tarafından 12 Aralık gecesi üç ayrı eczanemize saldırılmış, camları kırılmış ve eczanelerimizde ciddi maddi zarar verilmiştir. Olayın güvenlik kuvvetlerine iletilmesinin hemen ardından ilgili saldırgan gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır. Bu süreç içerisinde odamız yönetim kurulu tüm yetkililerle gerekli görüşmeleri hızlı bir şekilde yapmış ve zarar gören meslektaşlarımızın zararları giderilmiştir" dedi.


Tekin, açıklamasına şöyle devam etti:


"Kamu sağlığı yani sizin sağlığınız için ülkemizin her yerinde en ücra köşesinde bile 24 saat kesintisiz olarak hizmet veren kişileriz. Eczanelerimiz sizin için, sizin sağlığınız için açıktır ve açık kalacaktır. Özellikle güvenlik kuvvetlerimizden ricamız nöbetçi olan eczanelerimizin nöbetleri esnasında eczane etrafında güvenlik devriyelerini sıklaştırması olacaktır. Şiddetin sadece sağlıkta değil her yerde önüne geçilmesi için mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Muğla Eczacı Odası olarak biz bu olayın peşini bırakmayacağız. Gerekirse adli sürece müdahil olacağız. Gücümüzü sizlerden, tüm vatandaşlarımızdan desteği yüce meclisimizdeki tüm siyasi parti temsilcilerinden alıyor olacağız. Bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor, sesimizi Muğla'dan tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Her yerde şiddete hayır" - MUĞLA

Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
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