Son Dakika Haberleri: MUĞLA Ege Denizi'nde KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı
Son Dakika Güncel Haber

MUĞLA Ege Denizi'nde KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı

1 saat önce

Ege Denizi'nde KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı (EK)ÖNCE DENİZALTILARIN YERİ TESPİT EDİLDİDenizaltı arama kurtarma tatbikatı Kurtaran 2019'un seçkin gözlemci gününün ilk bölümünde, senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltıların bulunması için yapılan çalışmalarda önce yerleri tespit edildi.

MUĞLA Ege Denizi'nde KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı, System.String[]
Ege Denizi'nde KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı (EK)
ÖNCE DENİZALTILARIN YERİ TESPİT EDİLDİ
Denizaltı arama kurtarma tatbikatı Kurtaran 2019'un seçkin gözlemci gününün ilk bölümünde, senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltıların bulunması için yapılan çalışmalarda önce yerleri tespit edildi. Ardından ise bu alana çeşitli kuvvet komutanlıklarına bağlı botlar ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı kargo uçağıyla, bu alana havadan hem ilk müdahalede kullanılacak tıbbı malzeme sandıkları hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi (DTKYT), Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) timi ve SAT ekipleri, paraşütle bırakıldı. Denizaltılardan kendi imkanlarıyla su yüzeyine çıkan, ancak sağlık durumları ciddi olan kazazedeler, PAK timi tarafından zodiyak botlara alındı. 2017 yılında NATO unsurlarının da katıldığı Dynamıc Monarch Tatbikatı'ndan daha kapsamlı olan, Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı en büyük denizaltı tatbikatında, kazazedeler, kurtarma timinde yer alan sağlıkçı askerlerin yaptığı ilk müdahaleden sonra TCG Alemdar gemisine intikal ettirildi.
YÜZER HASTANE OLUŞTURULDU
Yabancı ülke ordusu mensuplarının ilgiyle izlediği, gerçeği aratmayan tatbikatta, kazazedeler daha sonra sağlık durumlarına göre adeta yüzer hastaneye dönüştürülmüş olan TCG Alemdar gemisindeki bulunan basınç odası, ameliyathane, ara yoğun bakım odasına alındı. Burada kazazedelere uzman ekiplerce gerekli müdahaleler yapıldı. Denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timinin bulunduğu gemide ayrıca radyolojik ve biokimyasal tetkikler de gerçekleştirildi. Durumu ağır olan kazazedelerden biri ise geminin güvertesine inen helikopterle en yakındaki tam teşekkülü hastaneye sevk edildi. TCG Alemdar gemisinin tıbbi donanım ve kabiliyetleriyle denizaltıdan personel kurtarma operasyonlarında ihtiyaç duyulabilecek tüm imkanlara sahip olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:52 Kaynak: DHA
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ege Denizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Duruşmada kadın avukatla hakim arasında "Etek boyu" tartışması Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı Abdullah Şevki'nin ardından Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı Torununun nişanlandığı evde, kanlar içinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 13:53:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MUĞLA Ege Denizi'nde KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]