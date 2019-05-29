MUĞLA Ege Denizi'nde KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı

Ege Denizi
'nde KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı (EK)
ÖNCE DENİZALTILARIN YERİ TESPİT EDİLDİ
Denizaltı arama kurtarma tatbikatı Kurtaran 2019'un seçkin gözlemci gününün ilk bölümünde, senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltıların bulunması için yapılan çalışmalarda önce yerleri tespit edildi. Ardından ise bu alana çeşitli kuvvet komutanlıklarına bağlı botlar ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı
'na bağlı kargo uçağıyla, bu alana havadan hem ilk müdahalede kullanılacak tıbbı malzeme sandıkları hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
'na bağlı Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi (DTKYT), Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) timi ve SAT ekipleri, paraşütle bırakıldı. Denizaltılardan kendi imkanlarıyla su yüzeyine çıkan, ancak sağlık durumları ciddi olan kazazedeler, PAK timi tarafından zodiyak botlara alındı. 2017 yılında NATO unsurlarının da katıldığı Dynamıc Monarch Tatbikatı'ndan daha kapsamlı olan, Türkiye
'nin bugüne kadar yaptığı en büyük denizaltı tatbikatında, kazazedeler, kurtarma timinde yer alan sağlıkçı askerlerin yaptığı ilk müdahaleden sonra TCG Alemdar gemisine intikal ettirildi.
YÜZER HASTANE OLUŞTURULDU
Yabancı ülke ordusu mensuplarının ilgiyle izlediği, gerçeği aratmayan tatbikatta, kazazedeler daha sonra sağlık durumlarına göre adeta yüzer hastaneye dönüştürülmüş olan TCG Alemdar gemisindeki bulunan basınç odası, ameliyathane, ara yoğun bakım odasına alındı. Burada kazazedelere uzman ekiplerce gerekli müdahaleler yapıldı. Denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timinin bulunduğu gemide ayrıca radyolojik ve biokimyasal tetkikler de gerçekleştirildi. Durumu ağır olan kazazedelerden biri ise geminin güvertesine inen helikopterle en yakındaki tam teşekkülü hastaneye sevk edildi. TCG Alemdar gemisinin tıbbi donanım ve kabiliyetleriyle denizaltıdan personel kurtarma operasyonlarında ihtiyaç duyulabilecek tüm imkanlara sahip olduğu belirtildi.