Muğla'da uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi - Son Dakika
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Muğla'da uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi

02.08.2022 19:14
Muğla'da uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen doktor T.T. memurluktan ihraç edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen doktor T.T. memurluktan ihraç edildi.

Olaya ilişkin Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen müfettiş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı.

Müfettiş raporunun ardından T.T. memurluktan ihraç edildi.

İhraç yazısının T.T'ye tebliğ edildiği öğrenildi.

Olay

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde görevli doktor T.T. ile 14 Mart'ta hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A. görevine iade edilmişti.

Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında adı geçen doktor T.T. 2 ay açığa alınmıştı.

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Hastası uzman çavuşun darbetmediği ortaya çıkan doktor, memurluktan çıkarıldı Hastası uzman çavuşun darbetmediği ortaya çıkan doktor, memurluktan çıkarıldı
Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi - Son Dakika

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