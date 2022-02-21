Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi tescillendi - Son Dakika

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Çocuk Kalp Merkezi'nin tescillendiği bildirildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tecrübeli bir kadro ile bilimin ışığında sağlık alanındaki yeni hizmetlerin bölge halkına sunulmaya devam edileceğini söyledi.

Pediatrik ve özellikle kompleks yenidoğan açık kalp ameliyatları açısından hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü referans hastane olma özelliğine sahip olduğunu dile getiren Togan, "Yenidoğan ve kompleks pediatrik açık kalp ameliyatlarının yapılamadığı Aydın, Denizli, Antalya, Uşak, Afyon, Kütahya, Eskişehir gibi yakın çevremizdeki şehirlerin yanı sıra dönem dönem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu hatta İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerden de başvuran hastaları kabul ederek açık kalp ameliyatları gerçekleştirilmektedir." dedi.

Togan, hastanede Muğla'daki hastaların yanı sıra komşu illerden sevkle gelen hastalara da multidisipliner yaklaşımlar ve profesyonel hekim kadrolarıyla ile üst düzeyde sağlık hizmeti verildiği vurguladı.

Çocuk Kalp Merkezi'nin yenidogan bebekler ve çocukluk yaş gurubundaki hastalara birçok başarılı ameliyat gerçekleştirdiğini vurgulayan Togan şunları kaydetti:

"Bölgemizde erişkin kalp merkezinden sonra çocuk kalp merkezi unvanını da alan hastanemizde, böyle güzel bir hizmetin sunuluyor olmasından dolayı son derece gururlu olduğumuzu söyleyebilirim. Gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan tüm meslektaşlarıma ve bu kazanımlarımızı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve Muğla Milletvekillerimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüze destekleri için teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız."