MUĞLA EKOLOJİK TARIM İÇİN KARİYERİNDEN VAZGEÇTİ - Son Dakika

İSTANBUL'daki özel şirketteki sanat yönetmenliği görevini bırakarak Muğla'nın Ortaca ilçesine yerleşen Başak Tahmazoğlu (39), solucan gübresi üretmeye başladı. Tahmazoğlu, bu gübreyi kullanarak ekolojik sebzeler ile meyveler yetiştiriyor, yaptığı salça, reçel ve probiyotik turşuları satarak bütçesine katkı sağlıyor.

İstanbul'un kalabalık nüfusundan sıkılan ve ekolojik tarım yapmak isteyen Başak Tahmazoğlu, Ortaca'nın Okçular mahallesinde 2 dönüm arazi kiraladı. Özel bir şirketteki sanat yönetmenliği görevini bırakan Tahmazoğlu, ilk olarak hayalini kurduğu solucan gübresi yetiştiriciliği için 200 metrekareye sahip 2 çadır kurdu. Çiftliğine 'Solmera' adını veren genç kadın, 2016 yılında 80 bin solucan ile işe başladı, bu yıl ise 4 milyon solucana ulaştı. Arazisine yerel tohumlardan biber, domates, patlıcan, salatalık diken Başak Tahmazoğlu, sebzelerini solucan gübresi ile kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan yetiştiriyor.

'İLAÇSIZ GIDA HERKESİN HAKKI'

Sebzelerden el ettiği salçalarla birlikte zeytin ve probiyotik turşuları kargo aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. "İlaçsız gıda herkesin hakkı" diyen Tahmazoğlu'nun ürünlerine müşteriler, sosyal medya hesaplarından ulaşıyor.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMİZ GIDA ÜRÜNLERİNE TALEP ARTTI'

Yörede 'Solucanlı kız' olarak tanınan Tahmazoğlu, organik ürünleri işleyerek katma değerli ve sağlıklı temiz gıdaya çevirdiğini belirtip, "Bunların arasında salça, turşu, sirke ve reçeller yer alıyor. Ekolojik tarım yaparken, zararlılarla nasıl mücadele verilmesi konusunda Youtube kanalımda videolar paylaşıyorum. Kanalımda ilaçsız tarımın mümkün olduğunu herkese anlatıyorum. Pandemi döneminde temiz gıda ürünlerine talep arttı. Ülkenin dört bir yanından sipariş alıyorum" dedi